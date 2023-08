El Centro Comercial Agropecuario ha experimentado una transformación significativa al reducir en un 60% la generación de desechos, gracias a la implementación de un nuevo mecanismo de recolección de basura. Así lo informó Gerardo Palomino Macías, presidente de la mesa directiva.

Este centro es un punto esencial de abastecimiento de alimentos para la región, atrayendo a consumidores de estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Monterrey, Guanajuato y Jalisco. No obstante, enfrentaba importantes retos en términos de generación de basura y desechos.

Ante este desafío, la administración decidió adoptar medidas que no sólo redujeran la cantidad de desperdicios sino que también establecieran una infraestructura de recolección más eficiente y sostenible.

El innovador mecanismo de recolección se centra en la separación y reutilización de materiales. Según Palomino Macías, esta iniciativa involucra a comerciantes y vendedores del mercado, impulsando la colaboración y el compromiso con la causa. Además, se han forjado alianzas con ganaderos y empresas dedicadas a la composta, permitiendo que los productos orgánicos y perecederos tengan un propósito más útil y sostenible.

Una mejora clave en este cambio es la imagen del centro comercial. Antes, la acumulación de basura generaba una impresión negativa entre los clientes y visitantes. Sin embargo, ahora, con hasta cinco rondas diarias de camiones recolectores, las calles se mantienen limpias y ordenadas, proyectando el mercado como un espacio más atractivo y acogedor para los consumidores.

Los resultados han sido notables: desde la implementación del nuevo sistema, la generación de desechos se ha reducido en un 60%. Este avance no sólo tiene un impacto positivo en términos de sostenibilidad ambiental, sino que también ha llevado a una disminución en los costos asociados con la gestión de residuos. Cabe destacar que, anteriormente, el mercado pagaba entre 55 mil a 60 mil pesos semanales al municipio por la recolección y disposición de basura.

Palomino Macías enfatizó que esta iniciativa es un esfuerzo conjunto en el que comerciantes y autoridades municipales juegan un papel esencial. Además, se está considerando la posibilidad de establecer un centro de acopio para productos que puedan ser donados a familias en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el DIF Estatal.