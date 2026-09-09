Un choque entre un camión de volteo y dos automóviles particulares dejó cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de 11 años, en el cruce de avenida Ojocaliente y avenida Aguascalientes, frente al Instituto de Educación de Aguascalientes.

El percance fue reportado al 911. Debido a que no había una ambulancia cercana disponible, paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico (GAMET), adscritos al helicóptero Fuerza 1, se desplazaron al sitio para atender a los involucrados.

En el lugar encontraron un Volkswagen Jetta A3 azul, con placas de Zacatecas; un camión de volteo International rojo, con matrícula de Aguascalientes, y un Ford Fiesta color arena.

Los lesionados fueron Daniel “N”, de 21 años, conductor del Jetta; Alfredo “N”, de 41, quien manejaba el camión de volteo; así como Mónica “N”, de 29 años, y Esteban “N”, de 11, quienes viajaban en el Ford Fiesta.

Los cuatro recibieron atención prehospitalaria y, tras ser valorados, se determinó que ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Finalmente, elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del sitio para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias del accidente.