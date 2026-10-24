Una adolescente de apenas 17 años protagonizó una volcadura durante la madrugada, cuando perdió el control de la camioneta que conducía sobre la avenida Aguascalientes, a la altura del acceso al fraccionamiento Pulgas Pandas. Pese a lo aparatoso del accidente, resultó ilesa.

La joven, identificada como Karla, conducía una camioneta Peugeot tipo SUV, modelo 2023, en color blanco, desplazándose de poniente a oriente por el carril lateral derecho de dicha avenida.

Al incorporarse a los carriles de acceso al fraccionamiento Pulgas Pandas, perdió el control del volante y terminó golpeando con el neumático delantero izquierdo la guarnición del camellón lateral.

El impacto provocó que la unidad volcara y posteriormente quedara nuevamente sobre sus cuatro ruedas, atravesada sobre la vialidad.

Elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, mientras que paramédicos valoraron a la adolescente y determinaron que no requería traslado a un hospital.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños a la infraestructura urbana.

Finalmente, una grúa retiró la camioneta siniestrada y la trasladó a la pensión municipal, donde quedó a disposición para los trámites correspondientes.