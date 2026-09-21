Un adolescente de 16 años resultó lesionado durante un choque entre dos motocicletas registrado la noche del domingo en calles del fraccionamiento Cumbres.

El percance ocurrió alrededor de las 20:42 horas, en el cruce de Cumbres de Juquila y Niño Artillero, hasta donde acudieron elementos de la Policía Vial y paramédicos de los Servicios Médicos Municipales.

De acuerdo con la reconstrucción del accidente, Alexis, de 16 años, circulaba en motocicleta de oriente a poniente por Niño Artillero, sobre el carril izquierdo. Al llegar a Cumbres de Juquila, no cedió el paso a una unidad que avanzaba con preferencia.

En ese momento, una motocicleta Vento negra, conducida por Víctor, de 34 años, circulaba de sur a norte por Cumbres de Juquila y terminó golpeando con su parte frontal el costado delantero izquierdo de la primera unidad.

Tras el impacto, Alexis resultó lesionado. Paramédicos municipales le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica Tercer Milenio para recibir atención médica.

Policías viales documentaron el accidente y realizaron las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.