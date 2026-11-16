Una adolescente de 17 años protagonizó un accidente automovilístico sobre la carretera estatal número 4, en el municipio de Asientos, luego de impactar por detrás a otro vehículo que circulaba en la misma dirección. Una de las unidades terminó fuera de la cinta asfáltica, aunque el percance únicamente dejó daños materiales.

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 010+100, en el tramo que conecta las comunidades de Villa Juárez y Viudas del Poniente.

De acuerdo con los indicios recabados por la Policía Estatal de Carreteras, Kimberly «N», de 17 años, conducía un Honda Accord negro, con placas de Aguascalientes, en dirección de norte a sur, cuando no conservó la distancia de seguridad respecto al vehículo que circulaba delante de ella.

Esto provocó que se estrellara contra la parte posterior de un Nissan March blanco, conducido por César «N», de 36 años, quien viajaba acompañado de Aurora «N», de 24 años.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó fuera de la superficie de rodamiento.

El accidente fue reportado al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a policías estatales de carreteras y paramédicos del ISSEA, quienes acudieron a bordo de la ambulancia ECO-337.

Los tres involucrados fueron valorados en el lugar y ninguno requirió traslado a un hospital.