Una adolescente de 17 años terminó a disposición de las autoridades ministeriales, luego de ser sorprendida presuntamente robando productos de belleza de una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Morelos II, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

La intervención ocurrió en un establecimiento localizado en el cruce de la avenida Mariano Hidalgo y la calle José González Carrillo, donde personal de prevención de pérdidas tenía retenida a la menor, señalada por el supuesto robo de varios artículos.

Tras recibir el reporte por radio, policías municipales acudieron al negocio y se entrevistaron con los encargados de seguridad, quienes identificaron a la adolescente como la presunta responsable y manifestaron su intención de presentar una denuncia.

Durante la intervención fueron asegurados diversos cosméticos, cuyo valor fue estimado en 564 pesos.

Ante el señalamiento, los uniformados procedieron con la detención de Camila “N”, de 17 años, quien fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

La menor quedó a disposición del Ministerio Público especializado en Justicia Penal para Adolescentes, instancia encargada de determinar su situación jurídica por el presunto delito de robo calificado.