El pasado jueves 29 de junio se presentó en el Archivo Histórico del Estado, situado en Juan de Montoro 215, el portal del sitio en la Internet “Memórica México Haz memoria”, que en palabras de la propia página “es un repositorio de Acceso Abierto cuyo principal objetivo es poner a disposición del público archivos digitales de variada naturaleza relacionados con la historia y las expresiones culturales de México, fomentando con ello el derecho a la memoria.

La labor de Memórica. México, haz memoria, se suma y pretende hacer visibles los esfuerzos que, en este mismo sentido, han realizado diversas instituciones públicas y privadas desde hace casi tres décadas.”

El evento fue encabezado, por la parte federal, por la doctora Gabriela Pulido Llano, encargada de la Memoria Histórica de México, y por la parte estatal, por el licenciado Arnoldo Hernández Gómez Palomino, director de la Coordinación de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, organismo del que depende el archivo histórico.

Hernández Gómez Palomino se refirió al archivo como el espacio que concentra la historia, trozos de lo que ha sido la evolución de Aguascalientes, y que nos recuerdan de dónde venimos y cuál es el sentido, el rumbo que tiene nuestra entidad. Por eso es de celebrarse el lanzamiento de Memórica, en la medida en que permite; propicia, la difusión del patrimonio a resguardo de los archivos.

Por mi parte, asumo que este es uno de tantos casos en que hay que celebrar la invención de todos estos artilugios tecnológicos de comunicación. Es obvio que para los archivos, hay un antes y un después, porque si en el pasado su función fue la de ordenar y salvaguardar la información generada por las instituciones, y si se trataba de archivos públicos, como los estatales; como el histórico -¡todo archivo tendría que ser público!-, se agregaba a los espacios documentales, una sala de consulta, a la que asisten algunas personas -frecuentemente al histórico van más de los que caben-, pero en términos generales los archivos permanecían en las sombras, tanto que la mayoría de la gente ignoraba su existencia.

Pero indudablemente la irrupción de estas tecnologías ha revolucionado profundamente no sólo el concepto del archivo, sino también su operación porque, por una parte, cuando un documento se digitaliza, se salvaguarda. Dicho de otra manera, se detiene su deterioro, y por la otra, ya se vislumbra la posibilidad de que no sea preciso acudir personalmente al archivo para revisar algún expediente, sino que sea factible hacerlo en línea. Justamente esto es lo que impulsa Memórica, la posibilidad de acceder a un sinfín de documentos en su computadora o teléfono.

Hernández Palomino se refirió a la posibilidad de difundir loas acervos a resguardo del archivo, dado que de nada sirve si no se conoce, pero además habló de algo que está ocurriendo con mucha frecuencia, la difusión en Internet de noticias falsas -no lo voy a escribir en inglés, aunque sea más popular-, cuya intención es la manipulación. Por eso es importante que el archivo incremente su protagonismo. Entonces, la institución se promueve a fin de combatir esta situación, y propiciar el reencuentro con la historia de quien consulta.

En verdad que vale la pena incursionar en esta herramienta. La dirección electrónica es memoricamexico.gob.mx; por mi parte tuve la curiosidad de entrar al vínculo de colaboradores y de ahí me fui a la conexión con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y de ahí no salí… La experiencia fue por demás gratificante; ilustrativa. De principio, me encontré con la página donde están las entradas a la colección de libros “La entidad donde vivo”, los textos que se incluyen actualmente para los niños de tercer año, para que comiencen a familiarizarse con su entorno, pero incluso para quienes ya se nos olvidó el tercer año y otros más, pasearse por estos volúmenes es una experiencia interesante.

Vino luego el túnel del tiempo, los libros que recibí cuando estudié la primaria, en los años sesenta; los que tenían en la portada el retrato de aquella mujer exuberante, joven morena, la Patria Mexicana, imaginada por el artista Jorge González Camarena, un experto en la idealización de temas mexicanos. En una de estas joyas bibliográficas, “Mi libro de quinto año. Lengua Nacional”, se explica que se trata de “la reproducción de un cuadro que representa a la nación mexicana avanzando al impulso de su historia y con el triple empuje -cultural, agrícola, industrial- que le da el pueblo”. Este texto tiene como protagonistas a un grupo de niños, y en particular a “Alberto Ibáñez”, y su maestro “Julián Romero”, que reciben como premio a su aprovechamiento escolar, un viaje por varias ciudades del país, y fue escrito por el zacatecano Mauricio Magdaleno, cuentista, guionista de cine, autor de El ardiente verano, uno de mis libros favoritos de cuentos, varios de ellos ubicados en Aguascalientes en tiempo de la revolución constitucionalista, dado que su padre fue presidente municipal de esta urbe en esa época.

Es un libro escrito con buena prosa, que dibuja un México más amable que este de hoy, quizá inexistente entonces, y desde luego ahora, en que tenemos un país enojado, violento, drogado… Su lectura podría dar cuenta lo poco y lo mucho que hemos cambiado desde hace unos 60 años, en que el texto fue escrito. Fíjese, por ejemplo, en la manera como Magdaleno remata su trabajo. Es el final del viaje y los estudiantes de la capital del país regresan al hogar. El maestro Julián les pregunta sobre lo que piensan estudiar. Uno anuncia que estudiará ingeniería industrial, otro, petroquímica, y finalmente el tercero, agronomía, es decir, carreras que en ese momento se consideraban básicas para impulsar el desarrollo del país.

El mentor les contesta: tienen lo principal: empeño y vocación, y estoy seguro de que llegarán a ser lo que se propongan. Los esperan, tal vez, muchos sacrificios, pero el mejor triunfo es el que se logra con sacrificios. Nuestras ilusiones serán realidades si estamos dispuesto a luchas por ellas. Hemos llegado al fin de nuestro viaje: ahí está la ciudad de México.

En el anochecer, brillaban, a la distancia, las primeras luces de la capital. La proximidad de nuestras casas nos llenó de emoción. Sí, es verdad: ahora, ¡a prepararme para mis nuevos estudios, a cumplir con los míos y con mi Patria, a la que tanto debo!”

