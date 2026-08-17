Mejoran la presión en Palomino Dena

El Municipio de Aguascalientes destinó más de 600 mil pesos a la rehabilitación del tanque 114, ubicado en el fraccionamiento Palomino Dena, con el propósito de mejorar el suministro de agua potable a miles de habitantes del oriente de la ciudad.

A través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), se realizan trabajos de impermeabilización, la instalación de una nueva escalera de acceso y la colocación de tapas para pasos de hombre y venteos en la parte superior del tanque. Las intervenciones buscan preservar la infraestructura, facilitar las labores de inspección y mantenimiento, así como evitar el ingreso de agentes externos al depósito de agua.

Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2026. De manera complementaria, MIAA realiza una interconexión de seis metros lineales en la red de agua potable de la misma zona.

De acuerdo con el Municipio, ambas obras permitirán mejorar la continuidad del servicio, estabilizar la presión y fortalecer la capacidad de respuesta de la red ante la demanda de las familias de Palomino Dena y colonias cercanas.

Estas acciones forman parte de los trabajos de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidráulica que MIAA desarrolla en distintos puntos de la capital.