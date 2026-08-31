En Tepezalá se entregaron formalmente dos vialidades pavimentadas con concreto hidráulico, obras destinadas a mejorar la conectividad local y la calidad de vida de sus habitantes.

La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración de estas obras en la cabecera municipal, donde refrendó su compromiso de mantener una agenda permanente de rehabilitación carretera, pavimentación y obra pública en los municipios del interior de Aguascalientes, en coordinación con las autoridades locales.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte, detalló que la intervención se concentró en las calles Adolfo Ruiz Cortines y Francisco Ruiz Massieu. Los trabajos abarcaron la pavimentación con concreto hidráulico de una superficie superior a los 3 mil 100 metros cuadrados, además de la construcción de banquetas y guarniciones y la instalación de señalización horizontal y vertical.

Asimismo, las obras contemplaron la renovación de la infraestructura subterránea básica mediante la sustitución e instalación de redes de agua potable y alcantarillado, así como de tomas y descargas domiciliarias, para garantizar el adecuado funcionamiento de estos servicios en beneficio de las familias de la zona.

La alcaldesa de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, enfatizó que la suma de esfuerzos entre las administraciones estatal y municipal ha permitido consolidar proyectos de alto impacto que incrementan la plusvalía de la zona y fortalecen los circuitos viales.

Al acto acudió también el diputado Salvador Ramírez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso.