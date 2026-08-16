Mejoran drenaje en El Cóbano

El Municipio de Aguascalientes, a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), rehabilita 54 metros lineales de la red de alcantarillado en el fraccionamiento El Cóbano, con una inversión de 370 mil pesos, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Los trabajos se realizan en la calle Siratro, entre Kutzu y Guanábana, y consisten en la instalación de tubería sanitaria de 10 pulgadas de diámetro para mejorar el funcionamiento de la infraestructura y la prestación del servicio.

De acuerdo con el Ayuntamiento, esta intervención forma parte de las acciones permanentes que se llevan a cabo en distintos sectores de la ciudad para conservar en condiciones adecuadas las redes de agua potable y alcantarillado. Montañez señaló que las obras se ejecutan de manera continua y se priorizan los puntos que requieren el reforzamiento de la infraestructura hidráulica.

Las labores en El Cóbano se suman a otros proyectos recientes de rehabilitación de redes sanitarias y de agua potable que MIAA ha realizado en distintos puntos de Aguascalientes.