Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ocho meses después de lo esperado, el ISSSTE tiene un flujo constante en el abasto de medicamentos por los que pagó casi 8 mil millones de pesos, con base en la compra consolidada 2021, primero a cargo de UNOPS, y posteriormente del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó Luis Antonio Pineda, director del Instituto.

«Estamos viendo que empieza a haber un mejor flujo en el abasto, por supuesto no tenemos el 100 por ciento como quisiéramos, pero ya cuando uno va a las farmacias, recorre unidades médicas, se encuentra que los niveles de abasto van aumentando.

«Por supuesto que todavía tenemos rezagos. Estamos arriba del 90 por ciento, pero obviamente mientras no estemos al 100 por ciento no estaremos contentos y satisfechos», señaló.

A diferencia de lo que sucede con otras instituciones del sector de salud pública, el ISSSTE contrató su propia distribuidora de medicamentos, por lo que no ha enfrentado problemas en el traslado de éstos.

«Teníamos a Silodisa anteriormente, cambiamos… a partir de enero. En algún momento vamos a sumarnos a la estrategia única de distribución, mientras tanto no tenemos problema de distribución; lo que nosotros tenemos ahorita es que simplemente como va llegando el medicamento, lo vamos distribuyendo.

«Por supuesto que todavía tenemos rezagos, los tenemos pero lo que estamos confiados es que ya las farmacéuticas los están produciendo y creemos que es cuestión de semanas para que esto se regularice al 100 por ciento», indicó.