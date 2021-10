La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Aguascalientes en voz de su presidente, Juan Carlos Thomae Grovas, se manifestó en contra de la decisión del Gobierno Federal de regularizar 1.5 millones de unidades “chocolates” que circulan en el país, ya que representa un desplome en ventas de vehículos nuevos hasta en un 30% y un duro golpe a la industria que genera un gran porcentaje del Producto Interno Bruto.

El representante de la AMDA Aguascalientes dijo enfáticamente que no están de acuerdo con este anuncio del presidente de la República ya que más allá de querer hacer decisiones populistas, se deben tomar decisiones con visión a futuro, toda vez que la aparente regularización de vehículos extranjeros, viene a agravar en mucho la difícil situación que actualmente vive el sector, que ha sufrido grandemente en los últimos 4 años en las ventas. “Es darle cabida a la mafia. No sabemos de dónde vienen esos coches, quién los metió, qué han hecho con ellos, no sabemos las condiciones que imperan mecánicamente en esos vehículos, es meter a la irregularidad problemas, eso no lo quiere nadie”.

Afirmó que apenas se empiezan a reactivar y a recuperar, de ahí que visualizan terminar este año con la venta de más de 1 millón de unidades en el país, por lo que con medidas como ésta es pegarle a la industria de una manera fuerte dado que la distribución de automóviles genera unos 25 mil fuentes laborales y hay más de 5 mil agencias a nivel nacional. “El mercado interno ha ido creciendo sólidamente en los últimos 15 años, existe un potencial fuerte. Hay un impuesto por la venta, existe un impuesto al momento de plaquear un coche nuevo, el impuesto al momento de asegurarlo, las agencias pagan impuestos, hay una industria fuerte alrededor de esto y medidas como éstas dan al traste”.

Subrayó que si realmente el Ejecutivo Federal busca apoyar a la gente que menos tiene para que se pueda hacer de un vehículo, existen otros métodos activando y reactivando el transporte público como se debe o mediante el otorgamiento de subsidios para la venta de vehículos nuevos, así como aplicar un programa de deschatarrización como hace algunos años para quitar de circulación vehículos complicados o difíciles y fomentar la compra de autos nuevos en escalada hacia abajo. “Porqué no decirlo, vamos a apoyar a la banca comercial para que puedan dar financiamiento de vehículos 2015 para atrás y apoyemos a esa gente”.