El subgénero fantástico sobre monstruos gigantes jamás morirá. Algo hay en la fauna gargantuesca que no deja de fascinar al público y a los cineastas desde que a Ishiro Honda se le ocurrió representar el pavor de la población nipona por la bomba atómica con una lagartija colosal llamada Godzilla en la gran pantalla, dejándonos una prole que no ha dejado de asediar a la humanidad hasta nuestros días con resultados variopintos que van desde auténticos clásicos de la ciencia ficción como “Tarántula” (Arnold, EE. UU., 1955), “El Mundo en Peligro” (Douglas, EE. UU., 1954) o incluso todo el gigantesco ecosistema conocido como “kaiju”, dedicado a asolar Tokio mediante polillas (“Mothra”), tortugas (“Gamera”) o hidras (“Ghidorah”) descomunales hasta adefesios inaguantables que no poseen pies ni cabeza, como la película que ahora nos ocupa, una secuela de ese zonzo divertimento protagonizado por el héroe de acción importado Jason Statham hace 5 años, donde mide fuerzas con un tiburón de la era Cretácica titulado “Megalodón 2: El Gran Abismo”, que incluso midiéndola ante la ineptitud de proyectos ya superados y olvidados como la serie de “Sharknado” y sus inverosímiles y francamente estúpidas variantes (tiburones tricéfalos, espectrales y hasta poseídos), ésta excava un nuevo fondo de estupidez absoluta porque no sólo se limita a mostrarnos a un Statham versión Dios donde nada siquiera lo rasguña o daña emocionalmente después de enfrentar no uno ni dos, sino tres megalodontes junto a un cefalópodo colosal y un villano de cuarta que no deja de disparar su arma de fuego hacia el protagonista en medio de un caos de animales titánicos. Y sí, cualquiera que pague por ver esta mamarrachada sabe que no ingresa a la sala para ver un émulo de Shakespeare pero, por mucho que una cinta diseñada para una supuesta experiencia escapista, no debería exigir la renuncia de tantas neuronas y porciones de dignidad con una trama unidireccional y chapucera por sus innecesarias complicaciones.

Así pues, todo se reduce a Statham interpretando una vez más a Jonas Taylor, trabajando en una base submarina junto a su compadre asiático/oceanógrafo Jiuming (Wu Jing), la sobrina púber de éste, Meiying (Sophia Cai), y otros personajes aburridos que no rebasan su rol de arquetipos (la mujer luchona y brava, el afroamericano dizque simpático, el fulano medio galán que es leal y trabajador, etc.) viviendo bajo el mar felices y contentos, recitando diálogos subnormales hasta que durante una exploración subacuática son saboteados por unos malosos que buscan minerales ilegalmente en el suelo marino, que “tan sólo una maleta de ellos vale miles de millones” como amablemente nos informa Jiuming. El primer acto de la película es sobre ellos tratando de sobrevivir al sabotaje, el segundo es tratando de sobrevivir a los megalodones que descubren aún habitan en el lecho oceánico y el tercero es tratar de sobrevivir a los malosos liderados por una caricatura insoportable de villano que hace ver a Jason Momoa en “Rápidos y Furiosos X” como Daniel-Day Lewis, y a diversas criaturas además de los escualos superdesarrollados. Cualquier sobreviviente del cine de matinée puede pasar por alto todos los absurdos posibles en aras del entretenimiento, pero el mentecato guion de John y Erich Hoeber y Dean Georgaris no aplica ni el mínimo esfuerzo por zafarse de las situaciones, personajes o diálogos más inanes y simplones, mientras que el director Ben Wheatley demuestra cuán dolido quedó después de la tunda que le impuso la crítica y la audiencia tras su debilitada versión de “Rebecca” para Netflix, que se ve lo poco que ya le interesa hacer cine. Entre esta dirección desenfocada, la horrenda edición, las mediocres actuaciones y el guion que una IA pudo generar con mayor calidad, el menor de los problemas de “Megalodón 2” es el tiburón prehistórico.

