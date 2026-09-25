Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Villahermosa, México: El megadecomiso de huachicol en Guanajuato tuvo anomalías y se hizo sin verificaciones, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal.

La responsabilidad de ese operativo fallido fue del delegado Juan Francisco Vera, agregó.

Durante la mañanera en Villahermosa, el funcionario aseguró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) está realizando una investigación.

«Fue destituido porque la Fiscal General de la República, el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente», comentó García Harfuch.

«Ahora lo que esta haciendo la Fiscalía General de la República es verificar desde el primer aseguramiento toda la documentación que ya entregaron las empresas para verificar si hay alguna anomalía o no».

El decomiso en las instalaciones de la empresa SIMSA, lo hizo la delegacion de la FGR, no la FEMDO, que es quien debe investigar esos casos, puntualizó García Harfuch.

«Se dio dos semanas antes y me parece que fueron dos o tres acciones, como lo dijo la Presidenta, no fue una acción ni de FEMDO, que lleva estos casos relevantes que hemos presentado aquí donde hay detenidos, aseguramientos, son de FEMDO, de la Fiscalía de hidrocarburo, esta fue de la Delegación con informes también de la Policía estatal y es cuando lo da a conocer la Delegación con la Policía estatal allá, es cuando la Fiscalía encuentra ciertas observaciones, decide atraerlo y es cuando ya van a tener los resultados finales, pero ya de FEMDO, de quien debe investigar estos casos».