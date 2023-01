Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

La Secretaría de Educación Pública ya tiene más de cuatro años intentando formular el plan y los nuevos programas de estudio de la educación básica y, hasta la fecha, aún no tiene una clara definición al respecto; lo que genera desconcierto, entre los docentes, al sobrentender que los documentos fundamentales pueden volver a cambiar, como ha estado sucediendo en los últimos meses, y porque tampoco están terminados todos los materiales educativos necesarios.

Sin embargo y en medio de la incertidumbre, las maestras y los maestros han estado leyendo el “programa sintético”, que envía la Secretaría de Educación; el cual contiene temas de aprendizaje necesarios, a nivel nacional, para los estudiantes de la educación básica; pero estos temas deben tamizarse de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de los alumnos de cada grupo, de cada escuela y, también, de conformidad con lo que requiere la comunidad, del entorno escolar, para la solución de problemas sociales que está afrontando. Por lo tanto, los temas de las asignaturas del “programa sintético” no son para su aplicación directa, sino que antes habrá que analizar, reflexionar, discutir y definir, en colectivo, cuál o cuáles de esos temas de aprendizaje son los que mejor responden a los requerimientos de los alumnos y de las familias que viven en el entorno de la escuela. Y, para tal fin, habrá que diseñar o formular el “programa analítico” con la participación, puntos de vista y argumentos, de todos los integrantes del consejo técnico de cada escuela. Y a este proceso de intervención, de colaboración, de aportación de ideas y de opiniones razonadas, de los integrantes del consejo para diseñar el “programa analítico”, es lo que se denomina “codiseño”.

¿Cuál es el primer paso para formular el “programa analítico”? Diagnosticar y analizar, en forma detallada, el contexto escolar y el contexto de la comunidad. Esto es, a manera de ejemplo del contexto escolar, se realiza un diagnóstico para saber, ¿cuál es el nivel de aprendizaje, en matemáticas, de los alumnos de 2º C?, ¿cuántos y quiénes están en el nivel óptimo?, ¿cuántos y quiénes están en el nivel intermedio?, y ¿cuántos y quiénes están en el nivel más bajo?; ¿qué factores están incidiendo en el proceso de aprendizaje de estos alumnos del 2º C?; más específicamente, ¿qué causas o barreras están limitando el aprendizaje de los alumnos con serias deficiencias?, ¿son adecuados, para estos alumnos, la planeación didáctica, las actividades de aprendizaje, las técnicas de enseñanza, los materiales educativos de apoyo y el proceso de su evaluación?; ¿proporciona la escuela materiales didácticos, insumos para el laboratorio y equipos necesarios para la mejor atención del proceso enseñanza–aprendizaje de los estudiantes? En otro orden de ideas, ¿cuál es la situación económica de las familias de donde proceden los estudiantes del 2º C?, ¿cuál es la ocupación laboral de sus padres de familia?, ¿trabajan el padre y la madre?, ¿cuántos salarios mínimos ganan?, ¿cuáles son las condiciones de las casas donde viven?, ¿están integradas o desintegradas las familias?; ¿cuál es el nivel de educación de los padres de familia?, ¿cuántos y quiénes tienen estudios de licenciatura, cuántos son técnicos, cuántos y quiénes han concluido la preparatoria, la secundaria, la primaria y cuántos y quiénes no saber leer ni escribir? Y así deberían analizarse otros factores sociales y culturales de las familias en todas las asignaturas y grupos; y así debería ser, también, el estudio de la comunidad, resaltando, sobre todo, las causas que generan la violencia, la inseguridad, la drogadicción y la desigualdad, entre otros. Los datos obtenidos del contexto se priorizan y con base en ellos se van eligiendo los temas del “programa sintético” que mejor contribuyan en dar respuestas y soluciones, con el aprendizaje de los alumnos en los grupos, a las necesidades y problemas escolares y del entorno social. De esta manera se construye el “programa analítico”.