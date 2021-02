Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

OAXACA, Oaxaca.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los médicos que le atienden deben valorar si se debe vacunar pronto contra el Covid-19 o esperar luego de que superó la enfermedad.

“En estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, porque ahí resido, en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución, pero como yo ya padecí de Covid y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, afirmó.

En conferencia de prensa, el Mandatario insistió en que es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas contra el coronavirus y recordó que aún se cuestiona el que se haya contagiado.

“Me cuidé, guardé la sana distancia pero tenía que trabajar como muchos mexicanos, y cuidándome pues seguí trabajando y de todas maneras me contagié”, dijo.

“Desde el principio”, añadió, “me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el Presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que tenía que esperar nuestro turno”.