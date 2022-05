Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Médicos que trabajaron con galenos de Cuba en el Hospital General Tláhuac del ISSSTE, en la Ciudad de México, expresaron su inconformidad con la contratación de profesionales de ese país al señalar que cuando cubanos llegaron en 2021 tuvieron cargas menores de trabajo y sólo pasaron lista.

«Trabajaron menos, sólo vinieron para pasar lista», aseveró uno de los médicos mexicanos consultados.

Los informantes entraron al hospital en marzo de 2021, tras diversas protestas en Palacio Nacional para exigir la asignación de plazas. En ese entonces, el Gobierno también contrató a médicos cubanos, lo que causó inconformidad.

«Entramos ahí porque necesitaban gente. Al menos la mitad de los que nos manifestamos nos llamaron del ISSSTE Tláhuac y estamos ahí», contó una empleada.

Aseveró que el trato siempre fue desigual y recordó que ese nosocomio entró en operación de lleno para atender a pacientes con Covid-19, en una etapa con picos altos de demanda por la enfermedad.

«El año pasado aún había médicos cubanos, los cuales o eran muy jóvenes y no eran especialistas, eran estudiantes de especialidad en su país o médicos generales o especialistas en su país, pero en cualquiera de los casos no estaban capacitados y no asumían responsabilidades en la atención de los pacientes», indicó.

«Eran como estudiantes, no tomaban la dirección o la responsabilidad de tratar a los pacientes».

La fuente aseveró que las tareas más complicadas y quienes ingresaban a la zona cero en este hospital eran mexicanos, puesto que los cubanos declinaban realizar este tipo de trabajo, por lo que se echó mano hasta de médicos generales que fueron sacados de sus consultorios para hacer frente a la contingencia.

«Su jornada laboral era, por mucho, menor que la de médicos nacionales, además que llegaban al hospital y no comenzaban a laborar hasta pasar al comedor a desayunar y a las 12 en punto salían a comer, teniendo una jornada laboral de 3 horas en promedio al día», explicó sobre los cubanos.

«Nosotros tenemos turnos de lunes a domingos con guardias ABC o ABCD, los cubanos trabajaron menos».

La trabajadora señaló que los casos Covid fueron, en su mayoría, atendidos por médicos generales o bien médicos residentes que no tienen experiencia ni conocimiento en el manejo de esa enfermedad.

«Los médicos cubanos fueron enviados a los hospitales de la Secretaría (de Salud), no al IMSS ni al ISSSTE donde hay más demanda, sólo ISSSTE Tláhuac porque es un APP (Asociación Pública Privada)», añadió.

Otra trabajadora del hospital apuntó que en este nosocomio híbrido existen plazas sin ocupar por médicos especialistas debido a que los contratos son temporales.

«Me refiero a bases, sólo dan contratos por tres meses. Además qué en su mayoría los puestos son ocupados por amistad y no por calificación curricular», lamentó.

Por ello, solicitaron que en esta nueva generación de médicos que enviarán desde Cuba se vigile que los isleños cumplan con la atención a la población sin distinción sobre padecimientos, que se mande personal capacitado y que el trato sea igual para nacionales y extranjeros.

