Aguascalientes se ha convertido en una zona endémica de dengue desde hace casi tres años, situación que aumenta la vulnerabilidad de la población ante la falta de anticuerpos previos, advirtió Francisco Márquez Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

El especialista señaló que las lluvias y las condiciones ambientales favorecen la reproducción del mosquito transmisor, por lo que llamó a eliminar depósitos de agua en patios, azoteas, jardines y floreros, además de retirar llantas y recipientes en desuso.

Recomendó mantener campañas de fumigación en zonas de riesgo, instalar mosquiteros, utilizar repelentes y vestir ropa de manga larga, especialmente entre quienes ya padecieron dengue, debido al mayor riesgo de complicaciones ante una segunda infección.

Márquez Díaz recordó que no existe un antiviral específico ni una vacuna disponible en el mercado local. Por ello, destacó la hidratación como parte fundamental del tratamiento y exhortó a evitar la automedicación, consultar al médico y acudir a una unidad de salud si los síntomas no pueden controlarse en casa.