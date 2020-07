Ruth Álvarez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Desde que llegó la pandemia a Jalisco, el personal médico la ha combatido en medio de insuficiencia de materiales, de personal, y en la incertidumbre de contraer el coronavirus.

A 123 días de haberse registrado el primer contagio de SARS-CoV-2 en la entidad, ha obligado a el personal a comprar insumos para protegerse, doblar turnos y lidiar con la omisión de información que algunos pacientes realizan sobre su propio estado de salud.

“Marlene” es enfermera. Labora en el Hospital General de Zona número 89 del IMSS, un nosocomio que fue destinado para atender a mujeres embarazadas con Covid-19 y que recibe a personas con sospecha para trasladarlos a otras unidades.

Ella ha tenido que gastar entre 8 y 10 mil de pesos para comprar cubrebocas N95, caretas, entre otros insumos, para reforzar su protección, ante la falta de protocolos y de que los pacientes no son sinceros.

“Tenemos el problema de que las personas no nos están diciendo que son sospechosos de Covid-19 o positivos a la enfermedad, porque piensan que no se les va a atender porque hay mucha desinformación y miedo”, explicó.

“Nos hemos enterado de mamis embarazadas que cuando están en la cirugía algún familiar pregunta ‘¿Oigan y el bebé también va a salir Covid?'”.

Eso aunado a que ha escaseado personal debido a que mandaron algunos por comorbilidades a resguardo.

En el ISSSTE la situación no es tan diferente.

Benjamín Muñoz Castañeda, representante sindical, señaló que donaron insumos luego de que los trabajadores no contaban con ellos.

“A los compañeros del ISSSTE los dejaron con un cubrebocas que ellos compraban, entonces cayeron varios enfermos, yo no tengo la lista total, pero sé que son como seis o siete (con Covid-19), entre ellos el Jefe de Urgencias”, lamentó.

¡Participa con tu opinión!