Francisco de Anda Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Con la ausencia de liderazgos de Movimiento Ciudadano afines al Gobernador Enrique Alfaro, el candidato presidencial del partido naranja, Jorge Álvarez Maynez, arrancó ayer su campaña en Lagos de Moreno.

Desde el Jardín de los Constituyentes en el municipio alteño, Maynez reconoció que no es conocido por el electorado, pero pronosticó que le dará la vuelta a las preferencias electorales en 90 días.

«Las candidatas de la vieja política, una lleva años robándose el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña, ilegal, con actos anticipados de precampaña, con espectaculares, con spots, con millones de pesos invertidos para hacer campaña ilegalmente y jugando a la mala», arremetió el político zacatecano.

«Y la otra le quiso copiar. Inició cinco meses antes de que iniciaran las precampañas, ya han hecho de todo. Han gastado una millonada. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial. A partir de hoy me va a conocer México».

Acompañado por el candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus y el Coordinador Operativo Nacional de MC, Dante Delgado, Álvarez Maynez dijo que enfrentará el problema de la seguridad con voluntad y valor para hablar de frente.

«Muchos llegan de Gobernadores o llegan de Presidentes Municipales, o llegan de Presidentes y dicen: yo no le voy a entrar a ese tema», dijo. «Perdónenme, nosotros estamos por entrarle a ese tema y a todos los temas que afectan a las personas. Nosotros estamos para devolverle a las personas el derecho a la felicidad, el derecho a vivir en paz».

El mitin de arranque de campaña de Álvarez Maynez en Lagos de Moreno estuvo marcado por la manifestación de una joven de nombre Xóchitl que con una pancarta propuso a los emecistas cambiar su voto porque encuentren a su hermano desaparecido.

El candidato presidencial del partido naranja no hizo alusión a la protesta, pero Pablo Lemus dijo que, de llegar a la Gubernatura, atenderá personalmente cada caso de desaparición forzada en Jalisco.

Al evento no asistieron dirigentes de MC en Jalisco ni candidatos y candidatas al Congreso de la Unión con excepción de Tecutli Gómez, candidato a diputado federal por el distrito 2 y Presidente Municipal con licencia de Lagos de Moreno.