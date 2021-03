Oscar Adrian Galindo Luna Agencia Reforma

CDMX.- El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, fue expuesto en un audio en donde señala que el dinero público puede gastarlo “hasta con putas”.

Según medios locales, la grabación se realizó el pasado 20 de noviembre en una reunión entre integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero fue hasta esta semana cuando se reveló el material.

En ese encuentro, los coordinadores de las fracciones legislativas discutían los resultados de la fiscalización que practicó la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al propio Poder Legislativo, en el que se observaron distintas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

La ASM actualmente no goza de autonomía y depende directamente del Congreso del Estado, por lo que el panista Javier Estrada planteó la destitución del Auditor Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

“Yo propongo la destitución del Auditor”, dijo el panista.

“Es que no puede tratarnos como a cualquier hijo del vecino, somos sus patrones, le guste o no le guste, y es una manera de chantaje, digo, si nosotros tenemos una ruta para el dictamen de la autonomía, pues que lo cabildee, que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no, y donde tope, si al bote, al bote.

“Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas, y no tiene por qué él estar cuestionando que el dinero se lo gastó con equis o con zeta, nada más para exhibirnos como Congreso ¿quién se cree? ¿quién se cree? O sea, ¿y nosotros vamos a estar cruzados de brazos? Estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, a mí lo que me hace es encabronar, y que saque una y que saque otra ¡y que chingue a su madre!”.

Hasta el momento, Estrada -quien aspira a ser Presidente Municipal de Lázaro Cárdenas- no se ha pronunciado respecto a la difusión de este audio.