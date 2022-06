Ángel Charles Agencia Reforma

Monterrey, México.-Tras haber librado la prisión preventiva en dos procesos abiertos en su contra y convalecer en un hospital privado de la localidad, el ex Gobernador Jaime Rodríguez, aseguró que que su encarcelamiento fue por razones políticas y no legales.

En una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el ex Mandatario afirmó que nunca debió haber pisado la cárcel.

«Nunca debí haber estado allí (en prisión)», expresó Rodríguez, con un tono de voz delgada, alegando que le han afectado en las cuerdas bucales las dos operaciones que ha tenido, «los delitos por lo que se me acusa son presuntos delitos, obviamente demostraré mi inocencia de manera completa»

«Las razones no son legales, fueron razones políticas por los momentos que vive el Estado y nunca he evadido la justicia.

Además, recalcó que los problemas de salud que enfrenta los padecía desde antes de la detención, pero se complicaron ya estando en prisión.

«Estuve en situación complicado desde la detención tenía problemas que me estaba tratando, cuando me detienen estaba en pleno tratamiento, lo expresamos en la primera audiencia, pero el sistema penitenciario es obsoleto, caduco y muy viejo, dado que limitaciones que hay sobre la atención médica e instalaciones», expuso.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones del Gobernador Samuel García ante la falta de agua, recalcó que en 6 años a ellos nunca les faltó el líquido, ni se redujo la presión.

«Con mis errores y aciertos en el ejercicio del Gobierno, pero Nuevo León es un Estado extraordinario, curiosamente hace 6 años nosotros nunca reducimos el agua, curiosamente en 6 años las presas estuvieron siempre con agua suficiente para mantener a la ciudad y su crecimiento», presumió.

Además, cuestionó a García por usar expresiones que no abonan a la gobernabilidad de la entidad.

«El problema es que cuando llegas al Gobierno y dices que todos son corruptos y son ratas, todas esas expresiones que no son de alguien que pretenda gobernar un Estado tan amplio, tan lleno de universidades, de cultura y educación.

«El Gobernador no puede convertirse en juez, no es juez, hay una Fiscalía autónoma, yo no definí quiénes fueran los fiscales», cuestionó.

«El Ejecutivo en lo que debe estar metido es en los problemas y las soluciones que deben tener en el día a día».

¡Participa con tu opinión!