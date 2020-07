Benito Jiménez Agencia Reforma

Oaxaca, México.- Al ser nuevamente cuestionado por el uso de cubrebocas ante Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell, le han dicho que no es necesario siempre y cuando mantenga la sana distancia.

“Hemos cuidado lo de la sana distancia, aquí está, entonces a mí, tanto el Doctor Alcocer como el Doctor Hugo Lopez Gatell me han dicho de que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia”, dijo en conferencia matutina en Oaxaca.

Aseguró que en lugares donde es necesario u obligatorio sí usa el cubrebocas.

“Y en los lugares donde sí es necesario o es una norma, por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo, en el avión lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas las organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas y lo que hacemos es también mantener la sana distancia”, dijo.

Tras asegurar que no quería entrar en polémica sobre el tema, el presidente dijo que si se considerara que con su uso se ayuda, lo haría.

“Pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, dijo.

El mandatario recordó que él ha tenido la guía y recomendaciones de científicos y médicos desde el inicio de la pandemia, ya que, como lo hizo ante Jefes de Estado del G20, siempre ha planteado que los políticos no son todólogos y se debe escuchar a quienes saben del tema.

López Obrador recordó que en otros países se han aplicado medidas autoritarias como el encierro obligatorio y toques de queda.

“Ya nos pusimos a la vanguardia, el pueblo de México es un ejemplo mundial en varios campos, hemos llamado a que la gente se cuide, se guarde, que nos cuidemos en familia y el eje de toda la campaña ha sido la sana distancia”, recordó.

El presidente dijo que se tiene que encontrar el equilibrio entre salud y la situación económica.

“Entonces, es ir abriendo con cuidado, cumpliendo los protocolos, pero no quedarnos todo el tiempo inmovilizados”, dijo.

