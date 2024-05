Me cansé de que hablen de mi cuerpo: Sofía Castro

GUADALAJARA, Jalisco.- Sofía Castro, cansada de las constantes críticas hacia su físico, ha decidido tomar una firme postura contra los comentarios negativos en redes sociales. La actriz de 27 años, hija de Angélica Rivera y José Alberto «El Güero» Castro, recientemente compartió en su Instagram una foto suya en bikini, disfrutando de la playa, lo que generó tanto elogios como críticas. Algunos usuarios cuestionaron su delgadez y especularon sobre posibles cirugías plásticas.

En respuesta, Castro publicó en sus stories de Instagram: «Desde los 15 años he sido objeto de comentarios sobre mi cuerpo y ya me cansé. Nadie tiene derecho de opinar sobre el cuerpo de otro, criticando si subí o bajé de peso, si me operé o no. Estas críticas han causado traumas e inseguridades que no debería haber enfrentado. La gente que se enfoca en criticar el cuerpo de otros, a menudo carece de amor propio.»

Además de enfrentar estas dificultades, Sofía está en un momento feliz de su vida personal, planificando su boda con el empresario Pablo Bernot, con quien se comprometió en marzo de este año. Aunque la fecha del enlace aún no ha sido revelada, ha compartido detalles sobre los preparativos, incluyendo un viaje a Nueva York en busca de su vestido de novia, acompañada de su madre y hermana, y un viaje de despedida de soltera en la playa. (Lorena Jiménez/Agencia Reforma)