Mazda se estrella contra camellón en Villas de Nuestra Señora

Un choque contra el camellón y un parapeto de concreto dejó lesionada a una mujer de 32 años durante la madrugada, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

El accidente ocurrió alrededor de las 01:20 horas en el cruce de Ermita de San Sebastián y Avenida Siglo XXI. Andrea conducía un Mazda blanco, con placas de Quintana Roo, sobre Ermita de San Sebastián en dirección de oriente a poniente.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, la conductora circulaba sin respetar el límite de velocidad y, al llegar a Avenida Siglo XXI, siguió de frente hasta golpear con la parte frontal del automóvil la guarnición del camellón lateral.

El Mazda continuó su trayectoria y terminó estrellándose contra un parapeto de concreto ubicado en el camellón central. Tras el segundo impacto, quedó atravesado sobre la vía, con el frente apuntando hacia el poniente.

Andrea resultó lesionada y recibió atención de paramédicos, quienes posteriormente la trasladaron en código amarillo al Hospital Tercer Milenio.

El automóvil fue retirado con una grúa y llevado a la pensión, mientras policías viales se hicieron cargo de las diligencias por el accidente.