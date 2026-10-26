Alejandra Benítez Agencia Reforma

CDMX.- Real Madrid frenó en seco al líder Barcelona, acabó con su racha de nueve victorias en LaLiga y se colocó a tres puntos de la cima.

Kylian Mbappé fue el verdugo blaugrana en el Clásico disputado en el Camp Nou, escenario que hizo más dolorosa la derrota. Los dirigidos por Hansi Flick reconocieron que estuvieron erráticos y no tuvieron su día. Además, Xavi Espart salió por una lesión muscular al minuto 29.

El equipo de José Mourinho tampoco llegó completo: Vinícius Jr. cumplió una suspensión y el portero Thibaut Courtois presentó un fuerte cuadro gripal. Aun así, los merengues no extrañaron a sus figuras. Mbappé abrió el marcador al minuto 41, cuando el balón le pegó en el cuerpo y terminó en las redes, luego de que Gerard Martín intentara despejarlo.

Más tarde, Lamine Yamal desperdició una clara ocasión al mandar desviado su disparo dentro del área. En el complemento, el Barcelona apretó y exigió a Andriy Lunin, quien respondió con grandes reflejos, incluida una atajada a un disparo de Martín. La insistencia local rindió frutos al minuto 61, cuando Raphinha empató. Sin embargo, Marc Cucurella contuvo a Lamine y al brasileño, quienes no encontraron otra oportunidad clara.

Cuando parecía que repartirían puntos, Mbappé firmó el 2-1 al minuto 87, tras una asistencia de Camavinga. El gol llegó en el momento más doloroso para los locales: pese a su intensidad, no reaccionaron y sufrieron una dura derrota que les pegó en el orgullo. El Madrid recortó distancias y metió presión al líder, que cerró una semana para el olvido luego de haber sido goleado por el PSG a media semana en la Champions League.