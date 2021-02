A lo largo de este viernes se llevó a cabo el segundo día de competencias en la Copa Federación de Ciclismo de Pista en el CODE Jalisco que es la primera gran prueba que tienen los pedalistas mexicanos en esta disciplina en el 2021. Previamente la delegación de Aguascalientes ya había sumado una buena cosecha de preseas en el primer día, pero este segundo también dejó buenos dividendos para los ciclistas que van sumando de a poco triunfos que los colocan dentro de los más destacados del evento.

Sibraim Tejeda Pardo sigue destacando con buenas participaciones, ahora se llevó la medalla de plata en la prueba del Keirin Varonil C cumpliendo con otra gran actuación que fue suficiente para sumar un podio más para él. Sin embargo, la que se llevó la jornada al menos para los aguascalentenses fue Mayra del Rocío Rocha Guerrero que consiguió sumar un par de bronces a su cuenta. El primero llegó en la prueba del Scratch de 40 vueltas mientras que el segundo fue en la Madison 80 vueltas haciendo equipo con Mariana Valdez de Guanajuato, ambas en la categoría Elite que es en donde siempre compite al ser de las mejores ciclistas de todo el país. A través de sus redes Mayra compartió algunos momentos del evento disfrutando al cien por ciento la nueva experiencia de poder competir por primera vez en el año.

Otros que estuvieron cerca de medalla fueron Sofía Delgado González que terminó en la quinta posición dentro del Keirin Femenil C, Ridley Malo Villalobos que se ubicó quinto en el Keirin Varonil C y el equipo conformado por Bryan Estrada y Gael Rivera que quedaron en el cuarto escalón en Madison 80 vueltas Varonil C. Las competencias seguirán su curso y se esperan más medallas por parte de Aguascalientes que pretende conseguir más triunfos que lo validen como uno de los estados más importantes en el ciclismo mexicano.