Jorge Ricardo Nicolás Agencia Reforma

Morelos, México -Tlaquiltenango: El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mayoría calificada que Morena y sus aliados consiguieron en las pasadas elecciones es para beneficiar al pueblo y lograr la aprobación del Plan C.

Ante la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, funcionarios de su Gabinete y simpatizantes, el Mandatario sostuvo que durante el periodo neoliberal sólo se aprobaron reformas a la Carta Magna para beneficiar a unos cuantos y no a los ciudadanos.

«Hay ahora una polémica, no quieren aceptar que el movimiento de transformación obtuvo mayoría calificada para el Plan C, para reformar la Constitución en beneficio del pueblo.

«Les debería dar vergüenza, durante todo el periodo neoliberal o neoporfirista, 36 años, desde 1983 hasta el 2018 – el Porfiriato fueron 34 años, estos fueron 36 años – todas las reformas que hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a una minoría rapaz, todas en contra del pueblo y ya llegó la hora de que sea al revés, que primero sea el pueblo. La democracia auténtica, el poder del pueblo y para el pueblo», sostuvo.

El tabasqueño aseguró que con la mayoría alcanzada se va a poder elevar a rango constitucional los programas sociales, para evitar que si hay un retorno de los conservadores dejen de entregar los apoyos.

«Me da mucho gusto estar con ustedes, decirles que es una garantía el gobierno que viene, que van a continuar todos los programas de bienestar, el programa de adultos mayores, el programa para personas con discapacidad, las becas para los estudiantes, el apoyo a los campesinos, el apoyo a los jóvenes.

«Van a continuar todos los programas, pero además enviamos un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución para que se eleven esos programas a derechos constitucionales, se eleven a rango constitucional y ya no tengamos que estar pensando que puede darse un retroceso, toco este plástico, que van a regresar los corruptos, los reaccionarios», dijo.

López Obrador inició este viernes la séptima gira conjunta con Sheinbaum y, con Morelos, han sumado 21 entidades visitadas.

El Mandatario reiteró que una vez que termine su mandato el próximo 30 de septiembre se va a retirar y el Gobierno quedará en excelentes manos.

«Avanzamos mucho con la revolución de las conciencias, entre todos vamos a defender lo que se ha alcanzado», arengó.

Sheinbaum dijo que sus adversarios políticos intentan diferenciarlos sin entender que son parte del mismo movimiento político y que luchan por la misma transformación en el País.

«Es una generosidad enorme la de nuestro Presidente, el mostrarme en territorio las distintas obras, acciones, el fondo, la profundidad, la causa, lo que pensó cuando desarrolló el Tren Maya, el Interoceánico, la historia que hay detrás de cada programa, de cada proyecto.

«Así que el día de hoy, una vez más, hacemos esta transición, única, histórica, no solamente porque formamos parte del mismo proyecto, sino porque el informe, la transición se hace de frente, de cara al pueblo de México. Antes ni se reunían los ex presidentes y el nuevo presidente, a veces quizá lo hacían, eran los equipos de gobierno que se reunían en las oficinas, aquí no, aquí somos parte de esta transformación», señaló.