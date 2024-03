Matthew Underwood de ‘Zoey 101’ revela historia de abuso

CDMX. -Matthew Underwood actor de la serie Zoey 101 dio a conocer que fue agredido sexualmente por el agente que lo representaba en ese momento, uniéndose a una ola de denuncias de estrellas infantiles y juveniles.

«Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor.

«Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me alejara de Los Ángeles y pusiera fin a mi búsqueda de la actuación», señaló en un posteó en Instagram.

Underwood afirma que accedió a hablar del tema en sus redes luego de que ha sido señalado de defensor de pedófilos, tras el estreno del documental de Investigation de Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV que presenta acusaciones de abuso contra el creador de Zoey 101, Dan Schneider, y varios miembros del equipo de Nickelodeon .

«Me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que solo porque una persona no grita a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser una mierda; eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales», escribió.