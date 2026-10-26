Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Netflix estrena una docuserie sobre Matthew Perry; también llegan nuevas temporadas, un thriller español y relatos de terror y misterio.

‘EL DE MATTHEW PERRY’

NETFLIX / DOCUSERIE

La vida de Matthew Perry más allá de Chandler Bing, el personaje que interpretó en Friends, es el eje de esta serie documental de tres episodios que aborda su trayectoria en Hollywood, sus problemas de adicción y su labor para ayudar a otras personas a superarlos.

A través de testimonios de su hermana Mia Perry Bowick, amigos y colaboradores, así como fotografías y videos inéditos del archivo familiar, la producción reconstruye distintas etapas de la vida del actor, fallecido en octubre de 2023 a los 54 años.

Mary Robertson (Casada con el Chapo: Emma Coronel Habla, Caída de un Ícono: P. Diddy) dirige el documental.

Con estreno el 27 de octubre.

‘NOCTURNO’

APPLE TV / SERIE

Cuando una de las víctimas del asesino serial Jurek Walter (Stephen Graham) reaparece con vida, el detective Jonah Lynn (Liev Schreiber) inicia una búsqueda para encontrar a otra persona que continúa desaparecida. La investigación lo obliga a recurrir a su hija adoptiva, Saga Bauer (Zazie Beetz), agente del FBI que intenta obtener información directamente del asesino. Jonah, un exsoldado que había dejado Filadelfia para llevar una vida más tranquila en Pensilvania, también enfrenta las amenazas de Walter contra su familia.

La serie de 10 episodios está basada en las novelas de Lars Kepler.

Para ver en plataforma el 30 de octubre.

‘CALDAS: EL ÚLTIMO BARCO’

DISNEY+ / MINISERIE

La desaparición de Mónica Andrade, hija de un reconocido cirujano de Vigo, pone a trabajar al inspector Leo Caldas (Javier Gutiérrez) y a su nuevo ayudante, Estévez (Hovik Keuchkerian). Lo que inicialmente parece una investigación rutinaria se complica por las presiones familiares, la intervención de los medios y los intereses políticos que rodean el caso, que también obliga a Caldas a revisar asuntos de su pasado.

Basada en la novela de Domingo Villar, esta serie española de seis episodios fue adaptada por Eligio R. Montero y dirigida por Jorge Saavedra.

Para ver en plataforma el 30 de octubre.

‘APOCALIPSIS Z: NUEVO MUNDO’

PRIME VIDEO / PELÍCULA

Las islas Canarias se han convertido en el último refugio de Europa después de que el virus TSJ propagara una epidemia que transforma a las personas en criaturas violentas.

En esta secuela de Apocalipsis Z: El Principio del Fin (2024), un grupo emprende una misión hacia la península española para conseguir suministros, pero entre sus integrantes está Roberto, cuyas verdaderas intenciones generan desconfianza. El viaje los enfrenta tanto a los infectados como a los conflictos dentro del equipo.

Carles Torrens vuelve a dirigir esta adaptación de la obra de Manel Loureiro, con José María Yazpik nuevamente en el papel de Pritchenko.

Para ver en plataforma el 30 de octubre.

‘LA EDAD DORADA T.4’

MAX / SERIE

Las disputas entre las familias de la antigua aristocracia y los nuevos millonarios del Nueva York de finales del siglo XIX continúan en la cuarta temporada.

Bertha Russell (Carrie Coon) ha conseguido abrirse paso en los círculos sociales más exclusivos, pero sus decisiones ahora afectan a su matrimonio y a su familia, mientras Agnes van Rhijn (Christine Baranski) busca recuperar su posición. Marian (Louisa Jacobson) enfrenta cambios en su vida sentimental y Peggy (Denée Benton) intenta ganarse la aceptación de la familia de su prometido.

La serie, creada por Julian Fellowes, regresa con ocho episodios.

Con estreno el 1 de noviembre.

‘COLISIÓN’

NETFLIX / PELÍCULA

Un grupo de atracadores entra en un banco de Madrid durante una crisis económica, pero lo que parecía un robo convencional se complica cuando surgen engaños y sospechas entre los involucrados, que intentan salir con vida y evitar la cárcel.

Con esta película, Daniel Sánchez Arévalo, director de AzulOscuroCasiNegro (2006) y Diecisiete (2019), incursiona por primera vez en el thriller.

El guion lo escribió junto con Ramón Campos, y el reparto está integrado por Laia Costa, Karra Elejalde, Luis Zahera, Tamar Novas, Álvaro Cervantes y Lluís Homar.

Con estreno el 30 de octubre.