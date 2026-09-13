Matthew McConaughey será presentador del Emmy

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Matthew McConaughey, Shailene Woodley y Sofía Vergara se integraron a la lista de celebridades que presentarán premios en la edición 78 de los Emmy, que se celebrará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater.

NBC y la Television Academy confirmaron también la participación de Jamie Lee Curtis, Julia Garner, Woody Harrelson, John Mulaney y Emmy Rossum, entre otros.

La ceremonia será conducida por Mariska Hargitay. Además, Noah Kahan participará en el segmento “In Memoriam” con “Bridge Over Troubled Water”.

La transmisión incluirá homenajes por los aniversarios de Buffy, La Cazavampiros y Los Ángeles de Charlie.