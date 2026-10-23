Una riña callejera terminó en tragedia en el fraccionamiento Cartagena, donde un hombre murió tras recibir un brutal golpe en la cabeza con un tubo metálico. El presunto agresor, identificado como Agustín, de 33 años, fue vinculado a proceso por homicidio doloso calificado con ventaja y lesiones dolosas calificadas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 15 de octubre, cuando Agustín presuntamente retó a golpes a José Israel, de 38 años. Ambos protagonizaron una pelea que inicialmente llegó a su fin.

Sin embargo, el ahora imputado habría tomado un tubo metálico para continuar la agresión. José Israel intentó escapar corriendo y le manifestó que ya no quería problemas, pero Agustín lo persiguió hasta alcanzarlo y presuntamente le asestó un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo inmóvil sobre el suelo.

José Luis, también de 38 años, trató de intervenir para auxiliar al lesionado, pero igualmente fue atacado, por lo que tuvo que refugiarse en su domicilio.

Vecinos reportaron lo sucedido al 911 y policías municipales acudieron al lugar, donde detuvieron al presunto responsable.

José Israel fue trasladado al Hospital Hidalgo, donde permaneció bajo atención médica hasta el 16 de octubre, cuando falleció debido a un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, un juez calificó de legal la detención de Agustín y lo vinculó a proceso por ambos delitos.

El acusado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras transcurre el plazo de dos meses establecido para el cierre de la investigación complementaria.