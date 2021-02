Omar Fares Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Matías Almeyda no declina en su deseo de volver al timón de las Chivas.

Desde el primer día del anuncio de su adiós aquel 11 de junio de 2018 dejó en claro que su intención era regresar al Rebaño, y ayer lo reiteró.

“Yo tan mal no le hice al Guadalajara. Algún día podré tener la posibilidad y sería un sueño volver algún día”, dijo en una entrevista a TUDN, en la que aparece a lado de Benjamín Galindo, su auxiliar en el San José Earthquakers de la MLS, y que se recupera de una intervención quirúrgica que le realizaron el año pasado a raíz de un derrame cerebral.

Hasta la fecha, el técnico argentino goza de una gran popularidad entre los aficionados de las Chivas que claman por su retorno, y tras perder ante Bravos de Juárez, se intensificó la petición a través de las redes sociales ante el descontento que hay hacia la gestión del actual técnico Víctor Manuel Vucetich, ya que luego de 4 partidos no ha logrado ganar y suma 2 puntos de 12 posibles.

En cuanto a la propuesta para dirigir a la Selección de Chile; Almeyda fue reservado en su postura.

“Siempre he tenido propuestas y siempre agradezco. Hoy estoy disfrutando estos momentos de familia, de vida y trato de mantener mi cabeza lo más frío posible, o sea, una respuesta no puedo dar”, dijo el entrenador argentino.