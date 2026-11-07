Martha Martínez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría de la 4T en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reserva que le quita más recursos al INE y los reasigna… ¡a los Cendis del PT!

El ajuste, suscrito por el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, y presentado ante la Comisión por el Diputado petista Jorge Armando «Fugio» Ortiz, plantea una reasignación de más de 618 millones de pesos a las escuelas del partido que dirige el líder petista Alberto y su esposa, Lupita Rodríguez.

Así, la partida para los Cendis pasará de 866.4 millones de pesos a más de mil 484 millones para el próximo año.

Con este recorte y otros por 5 mil 382 millones de pesos hechos el jueves por la Comisión, los fondos del INE se reducirán de 42 mil 274 millones de pesos solicitados a 36 mil 274 millones para el 2027.

Durante el debate de la reserva, diputados de Oposición acusaron que los recursos de los Cendis son la caja chica con la que se enriquecen los dirigentes del PT y criticaron que sea la moneda de cambio para comprar a ese partido.

Criticaron también que el INE no tuviera la cara para presentarse ante la Cámara de Diputados a defender su presupuesto y a sus empleados que, afirmaron, serán los afectados con esta reducción de recursos.

El panista Héctor Saúl Téllez acusó un esquema fraudulento de carácter electoral que usa el PT y su presidente para enriquecerse y que, afirmó, «es igualito» al utilizado por Guadalupe Taddei.

«Sostengo: es un esquema fraudulento de carácter electoral, porque en el año 2021, el INE, cuando funcionaba bien, multó al PT, lo multó con 120 millones de pesos por utilizar este recurso para tiempos electorales y para utilizarlo en contiendas de carácter electoral.

«Esta partida es una partida electoral que utiliza el PT, nada de que lo utiliza para educar a los niños, nada de que es para educación. Esta es la caja chica que utiliza el PT y su presidente para enriquecerse los bolsillos», señaló.

Como ejemplo, indicó que no se sabe cuántos planteles hay y cuál es la matrícula de los Cendis del PT.