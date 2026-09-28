Alejandro León Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Dos estudiantes de preparatoria adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados a balazos la noche del sábado en Cuernavaca, en un hecho más que afecta a jóvenes de esa institución educativa.

A los jóvenes, identificados como Christian y Gael, integrantes de la Preparatoria 2 «Antonio L. Mora del Castillo», les dispararon cerca de las 20:00 horas en la Colonia Chulavista, al suroeste de la capital morelense en donde convivían después de haber acudido a una fiesta de cumpleaños.

«Las palabras resultan insuficientes ante el dolor de sus familias. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus madres, padres, familiares, amigos, compañeros y maestros, y a toda la comunidad universitaria que se encuentra nuevamente de luto», expresó la UAEM en un comunicado.

«La universidad acompaña a ambas familias con pleno respeto a su dolor, brindando el apoyo institucional y de coordinación con las autoridades. La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto».

Este doble homicidio de alumnos de la UAEM se suma al feminicidio que, apenas este mes, se registró en contra de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba un intercambio estudiantil.

En junio pasado, Michelle Itzayana Fuentes, estudiante de 15 años de la preparatoria de la UAEM, desapareció y en mayo fue hallada muerta en Yautepec.

Otros casos son los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, el 20 de febrero, en el Campus Chamilpa, y el de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, el 2 de marzo, ambas también estudiantes de la UAEM.