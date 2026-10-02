Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

Torreón, México: El terror en la Escuela Secundaria 13 empezó unos minutos antes de la 9:00 horas de ayer y con un poderoso estruendo que aturdió a alumnos y maestros.

Casi de inmediato se sucedieron al menos cuatro estallidos más y se desataron gritos de horror y de confusión, cuando dos jóvenes vestidos con ropa negra, suéters con pentagramas estampados y los rostros cubiertos con pañuelos con imágenes de calaveras irrumpieron en el plantel con petardos, machetes y hachas.

«¡Primer aviso! ¡Vamos por todas las mujeres!», gritaron los agresores, contó un alumno, relato que confirmaron otros testigos de la agresión cometida en esta secundaria ubicada en la zona popular de La Unión, un ejido que fue absorbido por la mancha urbana.

«Estaba en el salón», narró a su vez Kenia. «Escuché como cohetes y yo pensé que no era nada malo, pensé que era un cable de la luz que había tronado».

Los agresores atacaron a maestros y alumnos, matando a la subdirectora y dejando 4 heridos más: dos estudiantes y dos profesores, algunos reportados graves, informó el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández, quien habló afuera de la escuela, horas después del ataque.

Padres de familia señalaron que la subdirectora fallecida era Nery Edith Narváez González, de 56 años, y hubo versiones no confirmadas de que un estudiante de 13 años habría perdido una mano.

La autoridad identificó a los atacantes como dos hermanos de 18 años y ex alumnos de la secundaria, a quienes llamaban «Los Cuates». Hasta anoche no se habían revelado sus nombres.

El Fiscal señaló que los agresores venían de una familia disfuncional, que «idolatraban figuras de otros países que llevaron a cabo ataques como éstos» y que arrastraban rencores contra la secundaria, pero sin tener una persona específica como objetivo.