Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato en Cuautla de la española Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), puso al descubierto la magnitud de los feminicidios en esa entidad.

Entre enero y septiembre, al menos 70 mujeres han sido asesinadas en Morelos, es decir, una cada cuatro días.

La entidad, a cargo de la morenista Margarita González, se mantiene entre los primeros lugares nacionales en feminicidio, violación y otros delitos cometidos contra mujeres.

De las 70 víctimas en la entidad, 22 fueron registradas como feminicidio y 48 como homicidio doloso, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre las víctimas de 2026 estuvieron cuatro estudiantes vinculadas con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinadas o localizadas sin vida en un periodo de apenas siete meses.

Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, fue localizada sin vida el 2 de marzo en Cuernavaca. Tres días después fue encontrado el cuerpo de Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la UAEM.

Ambos casos fueron investigados como feminicidios y provocaron protestas, toma de instalaciones, además de un paro estudiantil.

El 2 de junio fue localizada sin vida Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años que había desaparecido nueve días antes en Yautepec.

A estos casos se suma el asesinato en Cuautla de la española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y alumna de la Universidad de Granada, quien realizaba un intercambio académico en la UAEM.

Fue atacada con arma blanca y su muerte es investigada como un feminicidio.

Otro caso reciente es el homicidio, el 5 de agosto, de Yolanda Millán López, ayudante municipal de Tepetzingo, en el Municipio de Emiliano Zapata.

Estos sucesos colocan a Morelos en una posición atípica, incluso frente a entidades golpeadas por confrontaciones del crimen organizado.

Sinaloa, con 3 millones de habitantes y una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que disparó homicidios, desapariciones y ataques armados, sumó 64 homicidios dolosos de mujeres frente a las 70 muertes en Morelos, donde habitan casi 2 millones de personas.

Pero el problema en Morelos no quedó limitado a las muertes violentas, sino a otros tipos de agresión.

Las carpetas por violencia familiar llegaron a 4 mil 171 entre enero y julio, frente a 3 mil 353 del mismo periodo de 2025, un incremento de 24.4 por ciento y el nivel más alto de la serie disponible desde 2015.

En violación simple y equiparada, Morelos registró una tasa de 13.27 casos por cada 100 mil habitantes, casi 50 por ciento superior a la media nacional de 8.85.

El estado también apareció entre los primeros lugares nacionales por tentativa de feminicidio y hostigamiento sexual.

Sólo en hostigamiento sexual acumuló 67 carpetas hasta julio, más del doble de las 33 registradas en todo 2024, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El escenario contrastó con la reducción del homicidio doloso general, que autoridades federales y estatales presumieron durante 2026.