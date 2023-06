Staff Agencia Reforma

NUEVO LAREDO, Tamaulipas.- Tres meses después de registrarse desabasto en las gasolineras de esta ciudad y que esto se achacara al cobro de piso, ayer se informó sobre la ejecución de José Luis Palos Morales, presidente de la Asociación de Gasolineros de Onexpo.

Palos Morales fue acribillado la noche del martes enfrente de un patinadero por la Avenida Luis Donaldo Colosio.

«Se confirma, mediante reconocimiento familiar, la identidad de la persona sin vida, por agresión de arma de fuego en Blvd. Luis Donaldo Colosio de Nuevo Laredo. Es José Luis Palos Morales», informó la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El empresario no concedió entrevista para explicar el desabasto, pero el 13 de abril el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los gasolineros estaban siendo presionados por cobros de cuota de parte de una organización criminal.

«Los amenazan, los extorsionan», dijo AMLO, «lo otro es comprarles gasolina robada o de contrabando. Nosotros los apoyamos, van a tener vigilancia, los vamos a cuidar, pero que no se dobleguen».

Grupo REFORMA publicó que, según fuentes del sector, el desabasto de gasolinas se registró porque el crimen organizado retuvo pipas y tractocamiones para obligar a los expendedores del combustible a que les compraran «huachicol». Las pipas y tractocamiones fueron retenidos en el Puente Internacional III.

Palos Morales, también empresario inmobiliario, enfrentaba un juicio penal por corrupción, junto con el ex Alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas.

El empresario vendió al entonces panista un terreno barrancoso de 110 mil metros cuadrados en 3 millones 190 mil dólares (casi 50 millones de pesos) para construir el World Trade Center, pero el terreno era irregular y el proyecto no se hizo.

El Ayuntamiento morenista actual exigió ante un juez la devolución del dinero, y el juez de control los encontró presuntos responsables y los vinculó a proceso el 24 de abril, Palos Morales evadió las audiencias y estaba amparado.

El arquitecto de profesión también se dedicaba a la rama de la construcción y bienes raíces, además de tenía varias gasolineras y casas de cambio en la ciudad.