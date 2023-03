Jesús Eduardo Martín Jáuregui

En su gustado “chou” matutino, una especie de “Siempre es lo mismo” pero grillo y a lo bestia, denominado “La maña-ñera” el presidente de la República, con su retórica de mitin politiquero en que el productor, el guionista, el director y la estrella son él, anuncia un enlace con el gobernador, priista converso, de Mataulipas, Américo Algo –Estamos en la maña-ñera ¿que noticias tienes de los gringos? – espeta el inefable. Balbuceante, caminando como sobre ponchallantas tan frecuentes es su estado, hagan de cuenta perico en charola, trata de dar gusto al mandamás, no comprometerse y no echar más fuego a la hoguera –Sí, señor, a sus órdenes, señor, tenemos indicios de que se encontraron ya a los gringos, a los cuerpos, bueno, uno está en buenas condiciones, otro está herido pero lo van a valorar y los otros tienen indicios de que no presentan signos vitales–, respira aliviado porque siente haber salido del trance, –Bueno, Américo, indicios de que están muertos–, –Sí, señor, a las órdenes, señor, todo indica que están sin vida aunque falta que la necropsia de ley lo confirme, las autoridades del Semefo tendrán que dar su dictamen–, –Bueno– añade el Tlatoani– querido pueblo sabio, ya tuvimos este enlace exclusivo con Américo, que nos confirma que si no respiran “et pataleare non potest”, todo indica que nomás dos están muertos, más tarde habrá una rueda de prensa, pero mientras les recuerdo que la mafia del poder, los conservadores neoliberales y las agitadoras profesionales que mañana se manifestarán gracias a nosotros, porque ya no es como antes, ahora ponemos vallas metálicas de acero de primera calidad, aportación de nuestro amigo Guadiana, porque no soy yo, sino la embestidura del jefe de la nación, la que hay proteger de esos trasnochados que sueñan en regresar al pasado y que CHSM Claudio X. González, Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui y demás neoliberales mafiosos. –

…

Unas horas más tarde en una mesa redonda en que funge con pulcritud y discreción, pero con aires de madre superiora, la que se hace pasar por Secretaria de Seguridad Pública de la nación y en esta ocasión es moderadora (dicho sea de paso, para esto sí muestra habilidades), se completa la información que en su “chou” anunció el preciso. Tiene la palabra el gobernador de Mataulipas, Américo algo, priista descarriado. Se alcanza a percibir un reproche ligeramente audible –¿Yo por qué? – (alguna neurona útil, entra tantas inservibles, le hace cavilar en que, dadas las circunstancias, la competencia de la investigación correspondería a la Fiscalía General de la República, aunque, según se sabe, a estas alturas está más maltrecha que el INE y su titular más madreado que el secretario de Salud) –¿Quién me empujó?– barrunta el gobernador que no desentona con la larga cadena de gobernadores cretinos y corruptos que ha tenido el estado, –Andrés Manuel –le recuerda el secretario de Marina que al parecer sólo se encuentra en la reunión para recordárselo.

Haciendo de tripas corazón, el gobernador hace un breve recuento de los hechos que se suscitaron en el centro de Matamoros, destaca la labor heroica, la investigación acuciosa, los rápidos resultados y ahora sí, certezas no indicios, de que los muertos están bien muertos y los vivos medio vivos, la colaboración de todas las autoridades de, but of course, los tres niveles de gobierno y le manda la papa caliente al fiscal de Mataulipas. La papa se convierte en camote y el fiscal a tragarlo. Con precisión y asepsia destaca todas las acciones que se practicaron y todas las investigaciones que no sirvieron de nada, elogia la participación de los drones que, tampoco sirvieron pero entretuvieron a los buscadores, muestra fotografías de los lugares que recorrieron sin ningún resultado plausible, todas las casas que reventaron sin hacer referencia a las consecuencias y finalmente el triunfo de encontrar sólo dos muertos cuando podían haber sido cinco. Acepta que la zona en que se les encontró está controlada por el Cartel del Golfo (uno pensaba que las acciones emprendidas hace cuatro años por la 4T, hubieran logrado que el ejército y la guarida nacional controlaran algo de lo que, por lo que se ve, siguen controlando los mañosos). Para terminar, señala que la principal línea de investigación apunta a que los gringos afroamericanos, fueron confundidos con migrantes haitianos que furtivamente pretendían llegar a EE.UU. y en apoyo a los pactos promovidos por Malcerdo fueron abatidos.

La tesis de la confusión hace que la moderadora abra los ojos desmesuradamente, saliendo del apacible sopor en que la habían sumido las intervenciones. –¿ Cómo que todo apunta a la confusión?, tenemos varias líneas de investigación (agregando como se estila en estos casos) no se ha descartado ninguna y agotaremos todas hasta dar con la verdad legal–. El fiscal, pescado en falta se apresura a enmendar–Como atinadamente la moderadora, digo la secretaria de Seguridad dice, tenemos varias líneas de investigación, no se ha descartado ninguna y agotaremos todas hasta dar con la verdad legal. No es fácil sostener que la confusión durara cinco días.

Aprovechando la presencia del general, que se dio un respiro en sus extenuantes labores del caballero de compañía del presidente, se le confirió el uso de la palabra. El cuatro estrellas ratificó la unidad, ratificó la colaboración, ratificó el patriotismo de las fuerzas armadas, ratificó que secuestraron a los gringos, ratificó que nomás mataron a dos, aunque se ignora quienes los secuestraron, ¿por qué los secuestraron?, ¿qué les provocó la muerte?, aunque se tiene la certeza de que están bien muertos. Al secretario de Marina que casualmente andaba por allí, se le dio la palabra, que aprovechó para justificar su presencia en las acciones policíacas, porque la Seguridad Pública “está haciendo agua” en todo el país. Siguió luego una desangeladísima sesión de preguntas y evasivas en que los periodistas trataron de no comprometer con sus preguntas y los interpelados trataron de no comprometerse en sus respuestas.

Se terminó la rueda de prensa mientras parecía oírse un eco que repetía intensamente: “Vamos bien, vamos bien, vamos bien…”

y pareció que sobre aquel ambiente

flotaba inmensamente

un poema de dolor y de amargura…

