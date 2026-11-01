Una discusión por maniobras de tránsito en el estacionamiento de Costco, en Aguascalientes, terminó en tragedia. Un conductor de pipa murió tras recibir una herida de arma blanca en una pierna, mientras que el operador de un tráiler fue detenido por policías municipales como presunto responsable de la agresión.

La víctima fue identificada como Miguel, de 42 años, quien quedó tendido sobre el pavimento con una lesión en la pierna derecha que presuntamente le afectó la arteria femoral.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, pertenecientes al Grupo K9 y al Destacamento Terán Norte, quienes solicitaron una ambulancia del ISSEA ante la gravedad de la herida.

Los paramédicos trasladaron de urgencia al lesionado al Hospital Hidalgo, donde, pese a recibir atención médica, momentos después se confirmó su fallecimiento.

En el estacionamiento fue asegurado Jesús «N», de 33 años, originario del Estado de México, quien trabajaba como operador de un tráiler y había acudido al establecimiento para entregar mercancía.

De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó cuando intentaba abandonar el estacionamiento, pero una pipa presuntamente le impedía realizar las maniobras necesarias para salir.

La situación derivó en una discusión entre ambos conductores y posteriormente en la agresión con arma blanca que le costó la vida al pipero.

El trailero fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.