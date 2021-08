El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado se ha sumado a la campaña de la Secretaría de Salud para la realización de mastografías gratuitas, con la finalidad de reducir la muerte por cáncer de mama entre mujeres aguascalentenses.

Con ese objetivo es que ha extendido invitación a la población femenina mayor de cuarenta años, que no tenga afiliación a una institución de salud, para que programe su cita vía telefónica.

Al respecto, la directora de Servicios Médicos del DIF Estatal, Teresa Guadalupe Medina Macías, dejó en claro que un diagnóstico oportuno es fundamental para detectar imágenes anormales en el estudio, de tal manera que se pueda iniciar con un tratamiento adecuado que mejore la calidad de vida de las mujeres.

Agregó que las condiciones para la revisión son: no estar embarazada o tener sospecha de embarazo, asistir con aseo normal de la región axilar o mamaria y no utilizar desodorante, talco en polvo, crema o perfume en área de axilas y senos.

Los requisitos que se les pedirán a las interesadas son: original y copia de la credencial de elector, la CURP, carta de no derechohabiencia del IMSS e ISSSTE, cuyo trámite es vía digital, y el llenado del formato de solicitud de servicios.

Las mujeres interesadas en este examen médico se pueden comunicar al teléfono 449 910 25 85, extensión 6594 y 6599, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.