Jaime Ugarte Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Felipe Massa rompió el silencio para pedir «justicia» tras haber demandado a la FIA, Fórmula Uno y Bernie Ecclestone.

«Pero para ser honesto, ya no depende de mí. Lo único que puedo decir es que estamos luchando por que se haga justicia, porque no fue justo lo que me pasó», dijo el brasileño durante el E-Prix de Sao Paulo.

«Creo que he dicho todo lo que se supone que debo decir al respecto. Dije en las entrevistas que es algo por lo que vamos a luchar hasta el final y esto es lo único que puedo decir, ya no depende de mí», agregó.

Este fue el primer evento autorizado por la FIA al que asiste Massa luego de haber confirmado la demanda por el «Crashgate», presentada en el Tribunal Superior de Londres.

Las acusaciones del brasileño refieren al Gran Premio de Singapur del 2008, cuando Nelson Piquet Jr. chocó de manera intencional para ayudar a su compañero de Renault Fernando Alonso a ganar la carrera.

Ese resultado derivó en que Lewis Hamilton se quedará con el campeonato del mundo por encima de Massa.

«Depende de los abogados. Tenemos un muy, muy buen grupo de personas, profesionales trabajando en eso. Realmente creo que tenemos un caso más grande y todas las posibilidades de ganarlo», sentenció el ex corredor sudamericano.