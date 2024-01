Benito Jiménez Agencia Reforma

Querétaro, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Maseca no aumentará este año el precio de la harina de maíz.

Durante su mañanera, López Obrador dijo que esa empresa es la «principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas».

«Y agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerle también a industriales, el jueves personalmente, el dueño, presidente del Consejo de Administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz para las tortillas, me dio a conocer, me informó, que este año no va a haber aumento en el precio de la harina de maíz», afirmó AMLO.

El Mandatario federal agradeció al presidente del Consejo de Administración de Maseca, que es parte de Gruma, Juan Antonio González.

«Esa es una buena noticia y agradecerle a Francisco González (SIC) de Maseca, por esta actitud solidaria y a todos los que nos están ayudando porque debemos de mantener baja la inflación», agregó.

El Mandatario federal dijo que hay competencia en el precio de la canasta básica de productos.

«Agradecer a las tiendas de autoservicio, por mantener los precios de la canasta básica, 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación, que iban a costar esos 24 productos mil 039 pesos, y como estamos viendo, hay competencia y ya en promedio está por abajo de 800 pesos la canasta de 24 productos», indicó.