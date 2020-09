La actual pandemia también ha provocado un aumento en los casos de maltrato y abandono de mascotas por parte de las familias y una ligera baja en la adopción de animales, reconoció la presidenta de la Asociación Amigos Pro Animal, Ana Zavala Enríquez.

En el marco de la conmemoración del 11º Aniversario de la fundación de Amigos Pro Animal, la activista social resaltó que en lo que va de este año, han incrementado los índices de violencia intrafamiliar y en los animales no ha sido la excepción, ya que son múltiples los casos documentados por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en materia de maltrato, violencia, agresión física y verbal hacia los animales durante la pandemia.

Resaltó que el hecho de que las familias estén más tiempo encerradas en sus hogares ha provocado este aumento en la violencia, donde el sector de los animales se ha visto afectado, además del abandono que subió, por parte de personas que quisieron deshacerse de sus mascotas al no poder mantenerlas económicamente, tras haberse quedado sin trabajo.

Asimismo, dijo que las adopciones también tuvieron una ligera disminución en lo que va de este año en Amigos Pro Animal ya que estaban dando un promedio de 15 animales de la calle por mes y en la actualidad sólo se otorgan 10. Zavala Enríquez enfatizó que mientras que por un lado notaron un incremento en los abandonos derivado de la tensión familiar que se vive en los hogares, también se dio el caso contrario donde las familias que pasan más tiempo en casa, tomaron la decisión de adoptar e integrar a un nuevo miembro más.

Al hacer un recuento de la labor de Amigos Pro Animal a lo largo de estos 11 años de existencia, Ana Zavala dijo que gracias al trabajo con la población y las autoridades han podido despertar la conciencia social, ante casos de crueldad animal y se cristalizó la Clínica Veterinaria y de Esterilizaciones que en 2009 inició con 10 adopciones y en 2019 cerró con 201, mientras que en esterilizaciones, realizan de 12 a 15 al día. “Esto es parte de la cultura y la educación entre la gente que se ha ido dando, son 11 años de no quitar el dedo del renglón en las personas para que cuiden, protejan, adopten y esterilicen a sus animales”.