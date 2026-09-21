Las primeras 10 unidades que serán incorporadas próximamente al sistema de transporte urbano YoVoy llegaron este fin de semana a la ciudad y ya se encuentran rotuladas para entrar en operación. Los vehículos presentan una imagen distinta a la de la mayoría de los camiones del sistema, debido a que serían destinados a cubrir rutas específicas. Trascendió que se trata de unidades seminuevas, retiradas del sistema Va y Ven de Yucatán y aprovechadas por el concesionario ADO para reforzar el servicio local. Su incorporación se concretaría durante las próximas semanas.