Aguascalientes no resulta perdedor con el Paquete Económico 2027, pero tampoco es protagonista en materia de infraestructura federal, al privilegiarse una mayor asignación de recursos a programas sociales y apoyos directos, consideró la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Irma Patricia Muñoz de León.

La dirigente empresarial señaló que, aunque el gasto federal programable previsto para Aguascalientes registra un incremento real respecto a 2026, la propuesta no contempla para la entidad grandes proyectos de infraestructura que permitan generar un mayor impacto económico y productivo.

Muñoz de León consideró que el paquete mantiene una orientación importante hacia los programas sociales, mediante pensiones, becas y apoyos a los hogares, mientras que los proyectos de infraestructura identificados para Aguascalientes son limitados.

En este contexto, sostuvo que el sector empresarial enfrenta riesgos relacionados con una mayor fiscalización y con las medidas destinadas a incrementar la recaudación, particularmente porque el fortalecimiento de los ingresos públicos debe ir acompañado de condiciones que permitan conservar y generar empleos formales.

La presidenta del CCEA también manifestó preocupación por el impacto que las nuevas disposiciones fiscales puedan tener sobre las empresas que atraviesan dificultades económicas. Señaló que, desde la perspectiva empresarial, una mayor carga para los negocios que registran pérdidas podría contribuir al cierre de establecimientos y favorecer el crecimiento de la informalidad.

Muñoz de León subrayó que el crecimiento económico y la generación de empleo formal están estrechamente relacionados con la capacidad de las empresas para mantenerse activas, por lo que llamó a observar no solamente cuánto aumenta el presupuesto, sino también hacia dónde se destinan los recursos y qué impacto tendrán en la actividad productiva.