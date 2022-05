La candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, enfatizó que de llegar a la gubernatura garantizará el derecho a la salud de la población de Aguascalientes incrementando cada año el presupuesto en dicho rubro, además de impedir que se centralice el Sistema de Salud.

La abanderada naranja comentó que ha desarrollado propuestas para garantizar que la salud por parte del Estado, evitando que existan ciudadanos de primera y de segunda al momento de acceder a este derecho. “Si no cubrimos esas necesidades básicas, simplemente no podrán acceder a otros derechos”. Muñoz dijo que su propuesta consiste también en garantizar el abasto de medicamentos en todas las clínicas y en todas las casas de salud que se encuentran en las comunidades, además de ampliar el número de personas que se dedican a cubrir los servicios de salud.

Estableció que se de ser favorecidos con el voto popular, se buscará establecer convenios con el IMSS y el ISSSTE para que garanticen lo que dispone la ley y lograr un 0% de rechazo a las mujeres que van a tener un parto en estas clínicas, sean o no afiliadas a los sistemas de salud. Del mismo modo, procurarán ofrecer de manera ágil y gratuita el tamiz a los neonatos.

“Vamos a garantizar el tamiz neonatal no sólo de forma gratuita, sino también mucho más rápida, en cuanto a que es (una medida) preventiva para niñas y niños recién nacidos…”Anayeli Muñoz, candidata de MC

