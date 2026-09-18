Más recursos federales para Aguascalientes, pero también mayor presión recaudatoria para las empresas, advirtió la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León, al señalar que, mientras el Paquete Económico 2027 contempla un incremento del gasto federal en la entidad, preocupa que las empresas deban pagar un 3% sobre sus ingresos aun cuando registren pérdidas, medida que podría poner en riesgo la permanencia de negocios formales.

Explicó que para la entidad se estima un gasto federal programable de unos 52 mil millones de pesos durante 2027, lo que representa un crecimiento real cercano al 7% respecto al presente año y se ubica por encima del promedio nacional.

Muñoz de León señaló que este incremento representa una condición favorable para las finanzas estatales y municipales, particularmente porque los recursos correspondientes a los ramos 28 y 33 crecerían en línea con el aumento nacional de los ingresos tributarios.

Sin embargo, el panorama para el sector productivo presenta riesgos debido a las medidas de fiscalización contempladas, especialmente por el impacto que tendría el pago de impuestos sobre empresas que atraviesen por pérdidas.

“Hoy día es una locura. Tú pierdes y todavía tienes que pagar”, manifestó la dirigente empresarial, al advertir que una empresa que ya enfrenta pérdidas y continúa sosteniendo empleos tendría que cubrir esta obligación pese a no contar con los recursos suficientes, situación que podría desincentivar la creación de nuevas empresas y provocar la desaparición de negocios formales, con el consecuente crecimiento de la informalidad.