El primer año de operación del nuevo Poder Judicial del Estado arroja cifras similares a las registradas por administraciones anteriores, bajo una estrategia enfocada en mantener la numeralía y generar una percepción de mayor agilidad en la impartición de justicia, pero sin una mejora cualitativa en las resoluciones, señaló Erick Monroy Sánchez, presidente de la Barra de Abogados del Estado.

«Antes estábamos mejor cuando creíamos que estábamos peor», expresó el abogado al cuestionar que la principal preocupación durante este primer año haya sido mejorar las cifras y estadísticas.

Monroy Sánchez explicó que una de las medidas utilizadas para mostrar mayor rapidez consiste en admitir prácticamente de inmediato los asuntos que ingresan; sin embargo, esa agilidad inicial no se mantiene durante las distintas etapas procesales.

Señaló que se ha identificado un deterioro en la calidad de las resoluciones y los acuerdos, situación que relacionó con la incorporación de personal que, desde su perspectiva, no necesariamente contaba con la experiencia requerida para asumir determinadas responsabilidades.

El litigante indicó que uno de los principales problemas se encuentra en los juzgados familiares, particularmente del primero al cuarto, donde el retraso es evidente. Lo atribuyó a la elevada carga de trabajo acumulada durante años y a la complejidad que han adquirido los procedimientos en esta materia.

Agregó que la insuficiencia de personal es otro de los factores que impiden acelerar la impartición de justicia, lo que deriva en juicios lentos y complicados.

Consideró que duplicar la plantilla del Poder Judicial permitiría avanzar hacia una impartición de justicia más pronta, aunque reconoció que tampoco existe actualmente infraestructura suficiente para albergar a más trabajadores.