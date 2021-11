Con un capital superior a los 50 millones de euros se instalará en Aguascalientes una empresa dedicada al desarrollo de la tecnología de sistemas automatizados, lo que significará la creación de empleos de alto valor y al mismo tiempo la diversificación de la estructura productiva.

Al informar lo anterior, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que la presencia de esta firma es respuesta a la visita que llevó a cabo a Europa en octubre pasado, como parte de la promoción que su administración ha realizado para ampliar las opciones empresariales, al mismo tiempo se trabaja en atraer nuevos giros como el aeronáutico, entre otros proyectos.

La nueva inversión es el equivalente a 1,300 millones de pesos y es una de las compañías más significativas del mundo, que se especializa en el desarrollo de tecnología para la movilidad y que tiene en sus planes abrir sus puertas a finales del próximo año, por lo que corresponderá al nuevo titular del Poder Ejecutivo participar en su inauguración.

De igual manera, en la misión por la región europea se logró la ampliación de una inversión, que corresponde a Capgemini, empresa destinada a la creación del software, mantenimiento y servicios y que ya opera en esta entidad, con una proyección de tener para 2022 una total de 1,400 empleos.

En relación con otras acciones que realizó la representación estatal, Orozco Sandoval mencionó que en Francia se obtuvo un importante intercambio o estancias para alumnos y profesores de la carrera aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

Asimismo, hubo interés de empresas aeroespaciales de ampliar su red de proveeduría a México, con el propósito de un manejo de procesos de inyección de aluminio y titanio. También otra empresa mostró su atención en desarrollar una planta de producción de Mercedes Benz Daimler para vehículos eléctricos.

Martín Orozco consideró que el recorrido por Europa arrojó importantes resultados, al seguir posicionando a la entidad como un sitio excelente para la inversión y de aquellas que ya están asentadas mostraron la intención de ampliar sus capitales, con lo que esto significa para el crecimiento de Aguascalientes.

En este sentido, el Gobierno del Estado tiene como enfoque fundamental la consolidación de este lugar para la creación y desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, con lo que habrá más empleos y mejor remunerados, lo que a su vez se convierta en un atractivo para que los jóvenes sigan preparándose y en su momento hagan propio los nuevos retos.

CIMBRÓ AL PANISMO

La renuncia de la senadora Marta Márquez Alvarado a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) sorprendió a los que mueven los hilos en el Comité Directivo Estatal, que nunca consideraron que les diera con la puerta en la nariz. Suponían que bastaba con hacer como que escuchaban sus reclamos y sobrellevarla para que la situación continuara sin cambios, pero la legisladora se cansó de luchar por recuperar la democracia interna y finalmente tomó la decisión de declararse independiente ante la Cámara Alta.

Con lo anterior queda en libertad de integrarse a otro organismo y desde ahí seguir con lo que ha sido el motor de su vida, como es el respeto a las normas, lo que abre la interrogante del espacio que escoja para hacerlo, que sin duda le permitirá seguir figurando en la vida política de Aguascalientes.

En lo que fue su alejamiento del PAN, tras 18 años de militancia, y que hizo mediante las redes sociales, Marta Márquez dijo que se va porque en Acción Nacional la democracia está secuestrada por el dirigente nacional Marko Cortés, que es un dirigente “que ha perdido toda lógica, que perdió el piso y que está fuera de la realidad”.

Otro motivo que tuvo para tomar la decisión fue que “hay un gobierno municipal, como el de Aguascalientes, que daña las finanzas municipales, emanado del PAN y que el CEN lo solapa y lo premia, en lugar de llamar al orden y a lo que es correcto”.

Marta Márquez hizo un breve repaso de lo que fue su militancia panista, partido al que siempre apoyó desde que era niña con el reparto de volantes y otras tareas partidistas “y nunca traicioné, como ahora se tiene dicha práctica por parte del grupo que encabeza Marko Cortés”.

Reiteró que ella abrazó la causa de su padre, de su familia, de tantos hombres y mujeres que fueron panistas convencidos que luchaban por el cambio que la sociedad reclamaba, “hombres y mujeres que ponían todo para que el PAN creciera, y no se me hace justo que los que recibieron todo más fácil, hoy lo conviertan en corrupción para dañar a las familias de Aguascalientes, por lo que la lucha la voy a dar desde afuera, porque desde adentro no se puede”.

Puntualizó que desde la Cámara de Senadores seguirá trabajando por Aguascalientes, por lo que “invito a los panistas y no panistas y a los ciudadanos en general, a que luchemos juntos por nuestro estado, que si no se puede tener los gobiernos honestos hay que buscar los cambios que sean necesarios. Los ciudadanos se merecen un buen gobierno, sabemos quiénes son honestos y ni modo, aunque tengamos que hacerlo desde otras trincheras”.

CREEN MERECERLO

En cuanto el presidente nacional de los morenistas, Mario Delgado, aseguró que tenían todo para ganar las seis gubernaturas que estarán en juego en 2022, de inmediato varios alzaron la mano en Aguascalientes, al suponer que tienen los méritos suficientes para encabezar la administración estatal, sin embargo quien, seguramente, obtendrá la candidatura no hace olas, simplemente se dedica a cumplir la encomienda que le confirió el jefazo.

Por lo pronto Aldo Ruiz abrió el telón y se declaró listo para ser el abanderado. En su hoja curricular figura que ha sido delegado de la Secretaría del Bienestar en el actual sexenio federal y fue presidente del comité estatal de su partido. Fiel a los enunciados del presidente de la República, dijo que se debe terminar aquí “con los gobiernos conservadores y neoliberales que por décadas han excluido, reprimido y marginado a los jóvenes, generando carencias y rezagos”.

Por su parte, el economista Ricardo Rodríguez promete llevar a cabo un proyecto alternativo, “donde la consulta a la militancia en la toma de decisiones sea una constante”. Reconoció que el forzamiento en la elección de candidatos y el protagonismo de algunos cuadros internos “han sido factores para que el partido se encuentre debilitado (…), los resultados en el estado, a diferencia de otras partes del país, son pobres y mediocres. La militancia se siente agraviada por imposiciones y malas decisiones”, por lo que él se propone un cambio radical desde adentro y que tenga efectos en la sociedad.